Arbitro e rifugiata: l'ucraina Kateryna Monzul dirige una partita di Serie A femminile

E' entrata in un campo da calcio, com'era abituata a fare prima che nel suo paese scoppiasse la guerra e l'invasione della Russia. Lo ha fatto in Italia, a Milano: lei è Kateryna Monzul, arbitro di livello internazionale. Domenica 20 marzo ha diretto la sfida di Serie A femminile tra Inter e Sampdoria. E' entrata nel terreno di gioco di Interello, a Niguarda, avvolta nella bandiera ucraina, mentre in campo era esposto lo striscione della Figc fefmminile 'Play for peace'.

Monzul è scappata dall'Ucraina insieme alla sorella e alla nipote: è una delle profughe di guerra che, in queste settimane, stanno fuggendo dal loro paese e si rifugiano in Europa. E' venuta in Italia e, grazie alla collaborazione tra le federazioni, ha potuto ricominciare ad arbitrare le partite di calcio. "Grazie a Roberto Rosetti (presidente della commissione arbitri della Uefa, n.d.r.) siamo riusciti a trovarle un alloggio e a farla tornare ad aribitrare. Questa è la prima partita, per lei molto importante. Un primo tassello", ha dichiarato Luciano Luci, prsidente del dipartimento arbitraggio della federazione ucraina per l'Uefa.

"Orgogliosi di ospitarla"

"Le nostre porte sono sempre aperte per dare solidarietà e aiuto a chi vive momenti difficili", ha dichiarato il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange: "Siamo orgogliosi stavolta di dare ospitalità a Kateryna Monzul che viene da un territorio la cui popolazione sta vivendo una terribile guerra. Parliamo di una delle donne arbitro più famose del mondo: un vero modello. Siamo felici di poterla avere a dirigere nei nostri campionati nella speranza che, nel più breve tempo possibile, lei possa ritornare insieme ai suoi cari nel suo paese".

Arbitro internazionale

Monzul, quarant'anni, nella stagione in corso ha arbitrato match di Europa League e Conference League maschili, oltre a otto partite del campionato ucraino. "Per l'Ucraina è estremamente importante che il suo calcio possa in qualche modo progredire anche in circostanze drammatiche", ha dichiarato il presidente della federazione ucraina Andriy Pavelko: "Kateryna è un arbitro eccezionale che merita appieno questa opportunità. Sono sicuro che offrirà un'ottima prestazione nel calcio italiano".