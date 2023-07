L'ucraina Kharlan batte l'avversaria russa e non le stringe la mano, espulsa. Bufera ai mondiali di scherma

Espulsa dopo avere battuto in pedana, ai mondiali di scherma che si stanno disputando a Milano, la sua avversaria, la russa Anna Smirnova (in gara come "atleta neutrale"), perché non le ha stretto la mano. Finisce male, giovedì 27 luglio, il mondiale di Olha Kharlan, ucraina quattro volte campionessa del mondo di sciabola. Nonostante avesse avuto rassicurazioni sul punto, la direzione dei mondiali l'ha squalificata.

L'antefatto: dopo che la federazione internazionale di scherma aveva deciso di riammettere i russi (e i bielorussi) alle gare individuali sotto bandiera neutrale (e non, quindi, alle gare a squadre), gli schermidori ucraini, con l'accordo della loro federazione, avevano scelto di non scendere in pedana contro di loro. E così alcuni ucraini hanno fatto anche ai mondiali milanesi di questi giorni. Kharlan, invece, dopo essersi consultata con la propria federazione e con l'organizzazione del torneo, ha compiuto una scelta diversa e ha affrontato Smirnova, sconfiggendola, per poi non stringerle la mano ma mostrare la sciabola, un tipo di saluto introdotto nel regolamento di scherma durante la pandemia Covid. E provocando la reazione di Smirnova, che ha occupato la pedana per protesta per un'ora mentre la sua federazione presentava un ricorso. Che gli organizzatori hanno accolto, espellendo Kharlan (pur senza qualificare Smirnova, sconfitta in pedana) e provocando durissime polemiche nel mondo della scherma, e non solo.

Alcune attiviste di UaMi, l'associazione di ucraini che ogni sera manifesta in piazza del Duomo, si sono precipitate davanti ai cancelli dell'Allianz MiCo, al Portello, dove si svolgono i mondiali, per esprimere solidarietà verso la loro connazionale. Intanto la federazione ucraina di scherma ha annunciato un ricorso contro la decisione di espellere Kharlan, che potrebbe pregiudicarle preziosi punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi nel 2024: il presidente Mykhaylo Podolyak ha denunciato "totale mancanza di empatia" e ha definito "vergognosa" la decisione della federazione internazionale. Kharlan ha dichiarato di avere avuto precedenti rassicurazioni sul fatto che avrebbe potuto non stringere la mano all'avversaria: "Le ho proposto di fare il saluto con la lama ma lei non voleva e l'arbitro, insieme a qualcuno della direzione del torneo, mi ha detto di andare via. È molto crudele per tutti, anche per l'arbitro che era turbato. Il sistema, questa federazione, sta uccidendo tutti, anche gli arbitri". Il fidanzato di Kharlan, lo schermidore italiano Luigi Samele, che l'ha aiutata a fuggire da Mykolaiv sotto i bombardamenti russi nel 2022, è stato solidale con lei: "Per la prima volta - ha dichiarato - mi vergogno di fare parte di questo sistema".

Il Cio: "Federazioni siano sensibili con gli ucraini"

La federazione internazionale di scherma è presieduta dall'oligarca russo Alisher Usmanov, già comproprietario dell'Arsenal e sotto sanzioni da parte dell'Occidente, che si è autosospeso nel 2022 dal suo ruolo. In serata, il Comitato internazionale olimpico (Cio) ha esortato tutte le federazioni sportive a mostrare sensibilità nella gestione delle gare che coinvolgono ucraini e russi. "Incoraggiamo le federazioni internazionali a gestire situazioni che coinvolgono ucraini e individuali atleti neutrali (russi e bielorussi, n.d.r.) con il necessario grado di sensibilità", il commento di un portavoce del Cio: "Continuiamo a essere pienamente solidali con gli atleti ucraini e la comunità olimpica dell'Ucraina". Tra l'altro la Russia, attaccando l'Ucraina (dal proprio territorio e da quello bielorusso) il 24 febbraio 2022, ha violato anche la 'tregua olimpica', perché l'attacco è avvenuto quattro giorni dopo la chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022.

Il messaggio di Kharlan

In serata, Kharlan ha pubblicato su Instagram un videomessaggio rivolto direttamente ai suoi connazionali, di cui riportiamo la trascrizione integrale in italiano. "Amici. Ciao a tutti. Oggi è stata, come vedete, una giornata molto difficile e molto importante. Ciò che è accaduto oggi genera molte domande ma anche, nello stesso tempo, molte risposte. Abbiamo capito che il paese che terrorizza il nostro stato, le nostre persone, le nostre famiglie, terrorizza anche lo sport. Perciò quello che è successo è come 'doveva andare'. Io non volevo stringere la mano a questa atleta e ho seguito il mio cuore".

"Perciò - ha proseguito -, quando ho sentito che mi avrebbero voluto togliere dalla gara, squalificare, darmi il “cartellino nero”, certo, quello ha ucciso. Ucciso tanto che ho gridato dal dolore. Però dopo ho ricominciato a rivivere, grazie a voi, ai vostri messaggi, alle vostre stories, al vostro supporto. Al supporto di ognuno. Soprattutto il supporto dei nostri militari che ci difendono. Quando io sento che io li motivo, che questa azione li ha motivati, questo non si può spiegare. Io ringrazio ognuno di voi, ognuno che ci difende".

"Sapete - ha concluso -, nessuno mai si può costringere alla pace, soprattutto gli ucraini. Mai. Con nessuna stretta di mano. Mai. Per questo sarà così, sempre. Io, forse, capisco che in un mondo adeguato le regole devono cambiare perché il mondo sta cambiando. Ma ciò che sento da voi, tutto questo non si può spiegare con le parole. Io ringrazio ognuno. Io sento tutto. Voi siete nel mio cuore. Gloria all'Ucraina".