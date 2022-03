L'Accademia Vittuone perde e scivola nella zona retrocessione

Arriva una sconfitta per l’Accademia Vittuone che cade in trasferta per 2-1 contro il Robbio. La gara, in realtà vede partire molto bene la formazione milanese guidata da Amato che va in vantaggio dopo dieci minuti grazie a Davide Amato. La reazione dei padroni di casa, però, è immediata. Alla mezz'ora pareggiano i conti con Meneghetti che, in contropiede, realizza la rete dell'1-1. Al rientro in campo la formazione milanese fatica a tenere i ritmi alti della squadra di Pavia e alla fine del secondo tempo, al 40' è Cuccu a infilare in rete il pallone della vittoria per Robbio.

La situazione per l'Accademia Calcio Vittuone diventa complicata ora, visto che la sconfitta l'ha catapultata in zona retrocessione e la prossima settimana affronterà il Città di Vigevano.