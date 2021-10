Ciclismo, al via la Milano-Torino 2021

La classica più antica del panorama mondiale, la Milano-Torino alla sua 102ma edizione, ha preso il via da Magenta e si concluderà a Torino, sul colle di Superga. Al via 23 formazioni di 7 corridori ciascuna: 15 Uci WorldTeams e 8 Uci ProTeams.

Oltre al Campione del Mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), al rientro alle competizione dopo il successo colto al Mondiale di Lovanio, ci sono il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) e il campione olimpico della Cronometro Primo? Roglic (Jumbo-Visma), vincitore della Vuelta a España e dell'ultimo Giro dell'Emilia.

Tra gli altri attesi protagonisti anche l'ultimo vincitore della Milano-Torino terminata a Superga Michael Woods (Israel Start-Up Nation) e il compagno di squadra Chris Froome, oltre a Vincenzo Nibali (Trek - Segafredo), fresco del trionfo a Il Giro di Sicilia, Aleksandr Vlasov e Alexey Lutsenko (Astana - Premier Tech), Thibaut Pinot (Groupama - Fdj), vincitore sul Colle di Superga nel 2018, Alejandro Valverde (Movistar Team), Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic), Emanuel Buchmann (Bora - Hansgrohe), Tao Geoghegan Hart e Adam Yates (Ineos Grenadiers).

La Milano Torino

Partenza da Magenta per attraversare su strade pianeggianti la pianura padana nella zona delle risaie toccando Novara e Vercelli per portarsi nei pressi di Biella e scalare la breve salita di Zimone. Il restante percorso torna ad essere pianeggiante e a solcare la Pianura Padana con strade larghe e prevalentemente rettilinee fino a raggiungere il circuito finale. Dopo San Mauro Torinese si costeggia il Po in Corso Casale per salire alla basilica di Superga una prima volta (si devia 600 m prima dell’arrivo) per scendere su Rivodora con una discesa impegnativa che riporta a San Mauro e quindi risalire fino all’arrivo con pendenze anche oltre il 10%.

Gli ultimi chilometri della Milano-Torino

Ultimi 5 km (che si ripetono due volte salvo i 600 m finali) che iniziano in Torino in Corso Casale dove inizia la salita che porta alla Basilica di Superga. La pendenza media è 9.1% con una punta attorno a metà salita del 14% e lunghi tratti al 10%. A 600 m dall’arrivo svolta a U verso sinistra per affrontare una rampa all’8.2% e quindi ultima curva a 50 m dall’arrivo.