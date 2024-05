"Voglio rimanere all'Inter", ha detto Lautaro Martinez

Se non è una dichiarazione d’amore poco ci manca. Lautaro Martinez ha detto che vuole rinnovare il proprio contratto con l’Inter. La frase, pardon dichiarazione, è arrivata nella serata di domenica 5 maggio, quando l’attaccante nerazzurro è stato intervistato da da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove.

"Quando sono arrivato all'Inter, tutta la gente che lavora lì e tutti i tifosi mi hanno trattato in maniera speciale, mi hanno dato una grandissima mano, sono molto grato - ha detto Martinez durante l’intervista in diretta -. Poi come ho sempre detto da quando ho iniziato a giocare, nel calcio non si sa mai cosa succede, però io sono sicuro che a Milano sto benissimo, la mia famgilia si trova benissimo e ho volontà di rinnovare con l'Inter”. Il contratto del calciatore, tuttavia, non è affatto in scadenza, dato che entrambe le parti hanno firmato un accordo fino al 2026.

Durante l’intervista Lautaro ha affrontato anche l’affaire scudetto: "Per noi è stato un giorno particolare, speciale, che non dimenticheremo mai. Vincere la seconda stella, e poi contro di loro" durante il Derby, ha detto Martinez, "è stata una cosa bella, importante".