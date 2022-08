LeBron James (e gli Yankees) entrano nel Milan?

Rossoneri sempre più a stelle e strisce. Secondo il prestigioso Financial Times, infatti, la franchigia di baseball dei New York Yankees e un fondo di investimento di Los Angeles, il Main Street Advisors, potrebbero entrare nel Milan, che nelle prossime ore passerà ufficialmente da Elliot al gruppo di private equity statunitense Redbird, con il futuro presidente Gerry Cardinale pronto a concludere l'affare da 1,2 miliardi di euro.

Gli Yankees sono di proprietà della famiglia Steinbrenner, mentre in Main Street Advisors - che ha già fatto la stessa operazione con il Liverpool - investono il famoso produttore musicale Jimmy Iovine, il rapper Drake ma soprattutto "The choser one", LeBron James. Così il secondo miglior marcatore di tutti i tempi della Nba potrebbe diventare indirettamente azionista del club rossonero, proprio attraverso il fondo con sede nella città degli angeli.

L'accordo, sempre secondo quanto riporta il quotidiano americano, è stato favorito dal fatto che Cardinale ha lavorato per anni con gli Yankees, spingendo - e non poco - per la nascita del canale sportivo regionale della squadra, Yes Network. E non è escluso che, anche per questo, le partite del Milan vengano poi trasmesse in America sulla rete griffata Yankees.