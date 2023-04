Cosa è successo tra Maldini e Spalletti nel tunnel di Napoli-Milan

Lite verbale tra l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti e il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, domenica sera allo stadio Maradona, mentre le squadre raggiungevano gli spogliatoi all'intervallo tra il primo e il secondo tempo, sul parziale di 0-2 per il Milan (l'incontro finirà con la vittoria rossonera per 4 a 0).

Secondo quanto si è visto dalle telecamere di Dazn, sulle prime è sembrato che Spalletti ce l'avesse con Leao, autore del primo gol rossonero, per la sua esultanza. In quel momento è passato Maldini, che gli ha detto (captato dall'audio ambientale): "Mister ma sei nervoso? Hai vinto il campionato, ma che cazzo vuoi?".

"Si è intromesso tra me e l'arbitro"

Successivamente Spalletti ha spiegato di non avere realmente litigato con Maldini. Il tecnico partenopeo, stando alla sua versione dei fatti, stava parlando con l'arbitro riguardo all'ammonizione comminata al suo giocatore Lobotka quando Maldini è passato e ha 'infilato' quella frase. Amaro il commento di Spalletti: "Non mi è piaciuto questo fatto che mi parlasse sopra a quelle che erano le mie disquisizioni col direttore di gara. Gliel'ho detto e ha reagito. Mi è dispiaciuto". Infine, riferendosi al fatto che anche lui ha giocato in Serie A nella sua carriera: "Poi lui è Paolo Maldini, ma anche io sono stato lì, non ai loro livelli ma ci sono stato. Sono cose antipatiche".