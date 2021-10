Cos'è successo tra Correa e Luiz Felipe alla fine di Lazio - Inter?

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Lazio Inter, finita 3-1, non tanto per la gara quanto per il curioso episodio avvenuto a fine partita. Mentre i calciatori rientrano negli spogliatoi, il laziale Luiz Felipe corre dietro all'interista Joaquin Correa (che fino alla scorsa stagione giocava per la Lazio) e lo abbraccia sul collo in maniera scherzosa. La reazione del Tucu è però stizzita: e allontana col braccio e gomito l'ex compagno di squadra, che poi si è guadagnato un cartellino rosso dall'arbitro che ha letto il suo gesto come una provocazione. Il tutto si è concluso con un Luiz Felipe in lacrime che cercava di spiegare il perché del suo abbraccio.

Sui social i due calciatori hanno spiegato bene l'accaduto, ciascuno col proprio punto di vista. Il primo è stato Luiz Felipe che su Instagram ha caricato una serie di foto che lo ritraggono insieme a Correa in momenti privati e famigliari. "Vorrei esprimermi sulle ripercussioni negative in relazione a quanto accaduto oggi, a fine partita. Innanzitutto - ha messo nero su bianco - voglio chiarire che ho un grande rispetto per l'Inter o per qualsiasi altro club. Siamo tutti professionisti, che lavorano per perseguire i nostri obiettivi e non mancheremmo mai di rispetto a un altro professionista".

"A fine partita - ha proseguito - sono finito per saltare sulle spalle di Tucu perché è uno dei grandi amici che il calcio mi ha dato. Le nostre famiglie sono amiche e siamo sempre stati molto uniti. Lì, quello che volevo di più era abbracciarlo e scherzare sul risultato, per quanto la nostra amicizia lo permette, ma mi sono emozionato. Forse, ripensandoci, non era il momento migliore o il luogo più adatto. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso e chiarisco che non ho cercato, in alcun modo, di essere irrispettoso nei suoi confronti, nei confronti degli altri atleti o dell'Istituzione Internazionale e dei suoi appassionati tifosi. È stato un atto innocente, da una persona che ha un grande affetto per Tucu! Ti amo mano @tucucorrea", ha concluso Luiz Felipe.

Il nerazzurro Correa ha affidato la sua risposta a una storia su Instagram. "Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo essere sempre un esempio positivo. Sicuramente il mio amico Luiz (Felipe, ndr) ha sbagliato, il gesto e il momento, e poi a caldo la mia reazione è stata quella. Vorrei non fosse mai successo. Ma ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara con l'Inter e alle prossime sfide. Cercando di fare esultare i tifosi per le cose belle del calcio", ha concluso l'attaccante argentino in una nota scritta su una sua foto in maglia nerazzurra.