"Addio infame mercenario da quattro soldi": la curva Nord contro Lukaku

Da re a "infame". Duro comunicato della curva Nord dell'Inter contro Romelu Lukaku, l'ex beniamino che sembrava a un passo dal secondo ritorno in nerazzurro poi saltato sul più bello, pare proprio per scelta del giocatore, attirato dalle lusinghe della Juventus.

"Chi ti ha tradito tornerà a farlo, non perché ci prova gusto, ma perché ciò rientra nella sua indole", hanno scritto in un comunicato gli ultras, che già lo scorso anno - dopo il primo "rientro" all'Inter post fuga al Chelsea - avevano riaccolto big Rom con qualche remora, ricordandogli che avrebbe dovuto riconquistarli. Una missione che in qualche modo il centravanti belga aveva centrato, soprattutto grazie a un buon finale di stagione e alla sua quasi naturale connessione col mondo nerazzurro.

Tutti elementi che sembravano aver disegnato il finale perfetto con il ritorno definitivo a "casa" in questa finestra di mercato, poi sfumato in maniera incredibile. Da lì la rabbia degli ultras: "Tu Romelu hai tradito tutti noi, che ti abbiamo difeso a spada tratta durante il tuo periodo no. Ti abbiamo difeso quando i tifosi della squadra che ti ha cercato ti hanno deriso, ora ci ripaghi con una pugnalata degna del miglior Bruto", hanno continuato i tifosi della Nord, ricordando indirettamente i cori razzisti rivolti dai tifosi bianconeri al possibile futuro attaccante juventino.

"Hai baciato quello stemma che per noi vale più della nostra vita, ed ora come un vile mercenario da quattro soldi ti vendi al miglior offerente. Prima di essere un campione bisogna essere uomini, e tu - hanno concluso - non lo sei".