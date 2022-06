Lukaku all'Inter, la curva Nord avvisa gli altri tifosi: "È uno come tanti"

Nessuna contestazione. Ma nessun trattamento speciale. Romelu Lukaku, il centravanti passato dall'Inter al Chelsea lo scorso anno per 115 milioni di euro e ora pronto a tornare in nerazzurro in prestito, dovrà lavorare tanto per guadagnarsi di nuovo l'amore degli ultras della curva Nord, che si sono sentiti traditi dal passaggio ai Blues dopo le parole d'amore per il Biscione.

Adesso che il nuovo approdo sotto la Madonnina sembra ormai cosa fatta - prestito oneroso da circa 10 milioni di euro e stipendio tagliato da big Rom -, il cuore del tifo nerazzurro ci ha tenuto a precisare alcune questioni in un comunicato rivolto anche agli altri tifosi.

"La curva Nord sostiene l'Inter e non farà alcuna contestazione al giocatore, nonostante il comportamento dell'estate scorsa. Posto ciò - hanno rimarcato i supportes della Nord -, nessuno deve andare ad accoglierlo con sciarpe o vessilli della curva o dei gruppi che la compongono. Tutto ciò che in futuro verrà eventualmente fatto nei suoi confronti dovrà guadagnarselo sul campo con umiltà e sudore. È stato sostenuto, e trattato, come un re, ora è uno come tanti", l'affondo degli ultras.

"Sia altresì chiaro a tutti che non tiferemo mai contro Lukaku se indosserà nuovamente la maglia dell'Inter. Invitiamo comunque tutti gli interisti a non cadere nel tranello opposto, quello di correre subito a sbavargli dietro. Oltre ad un chiaro aspetto emozionale istintivo, fare finta che niente sia successo, altro non farebbe che dare una ulteriore accelerata a quel processo oramai in atto da anni finalizzato a renderci tutti ebeti e supini consumatori. Noi siamo e dobbiamo rimanere - l'appello degli ultras - cuore, anima, grinta, interismo".

"Non siamo dei signorsì in balìa di mosse di giocatori e società. Abbiamo preso atto del tradimento di Lukaku e ci siamo rimasti malissimo. Ad un calciatore queste cose col tempo si possono anche perdonare, ma rimangono. Ora Romelu - hanno concluso dalla Nord - palla lunga e pedalare. Fiduciosi, verso un futuro da costruire insieme a chi farà parte di questa nostra famiglia neroazzurra".