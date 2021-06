Lukaku Mvp: "big Rom" eletto miglior calciatore della serie A

Il most valuable player è lui. Romelu Lukaku, 28 anni, attaccante dell'Inter campione d'Italia, è stato eletto Mvp dell'ultimo campionato di serie A.

"La classifica - ha fatto sapere la stessa Lega - è stata redatta tenendo conto di aspetti cruciali come i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra", ricavati "delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati da Netco Sports".

I numeri non hanno lasciato spazio ai dubbi: Big Rom, che in tutte le competizioni ha timbrato 30 reti, è stato il migliore. "Il re è Romelu Lukaku. Re di questa stagione nerazzurra, condita da 30 gol, e re della Serie A, che lo ha decretato come il miglior giocatore dell'annata 2020/2021. Il migliore in assoluto", hanno esultato dall'Inter, ricordando i suoi 24 gol in serie A che vanno uniti agli 11 assist messi a referto.

In tutto la serie A ha eletto 6 Mvp - under 23, portiere, difensore, centrocampista, attaccante e assoluto - premiando ancora le milanesi. Il trofeo di miglior centrocampista è infatti andato a Nicolò Barella - altro perno dell'Inter tricolore -, mentre miglior portiere è stato eletto Gigio Donnarumma, che saluterà il Milan a parametro zero.

"Questi sei campioni con le loro prestazioni di altissimo livello hanno contribuito allo spettacolo di una stagione che si è rivelata entusiasmante fino all’ultima giornata e che siamo riusciti a concludere positivamente nonostante le difficoltà imposte da questo particolare periodo - ha commentato l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Il ringraziamento va ai sei top player così come a tutti gli atleti e ai club che rendono le nostre competizioni uniche e seguite in tutto il mondo da milioni di tifosi sempre più appassionati".