Quando torna Romelu Lukaku

Niente derby, niente esordio in Champions. Romelu Lukaku salterà le prossime tre, quattro partite della sua Inter.

L'ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì, quando con una nota il club di viale della Liberazione ha fatto sapere che il centravanti belga - tornato quest'anno in prestito dal Chelsea - "si è sottoposto a esami strumentali presso l’istituto Humanitas di Rozzano dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina". Negativo il responso: "Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana", ha spiegato l'Inter.

Il conto è presto fatto: Lukaku salterà di sicuro la gara di martedì con la Cremonese e il derby di sabato con il Milan. Proprio in quei giorni sarà nuovamente visitato dallo steff medico ma è praticamente impossibile che possa essere in campo martedì 7 settembre al Meazza, dove i nerazzurri affronteranno il Bayern Monaco nella prima giornata della nuova Champions League. L'11 sarà poi la volta di Inter-Torino, mentre due giorni dopo ci sarà la seconda gara di Champions contro il Viktoria. L'obiettivo è averlo a disposizione per quel giorno.