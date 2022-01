Lukaku ha dimenticato (di nuovo) l'Inter

Marcia indietro e Inter "cancellata". Di nuovo. Romelu Lukaku, l'ex attaccante nerazzurro che in un'intervista a Sky aveva chiesto scusa ai tifosi del Biscione per il suo addio e aveva confessato di voler a tutti i costi tornare a Milano, sembra aver di nuovo cambiato idea. Dopo il nervosismo mostrato dal suo allenatore Thomas Tuchel, e la mancata convocazione per la gara con il Liverpool, il belga ha affidato alla tv ufficiale del Chelsea - squadra dove è approdato ad agosto per 115 milioni di euro - un lungo messaggio per fare pace con il mondo blues.

"Chiedo scusa ai tifosi per il turbamento che ho causato - ha detto big Rom -. Conoscete il legame che ho con questo club sin dall'adolescenza, capisco che siate sconvolti. Ora tocca a me ritrovare la vostra fiducia e farò del mio meglio per dimostrare tutto l'impegno".

E ancora, sempre Lukaku, che a Sky aveva ammesso di non stare bene a Londra - anche per lo scarso utilizzo - e di aver sbagliato coi tifosi dell'Inter: "Mi scuso col mister, con i miei compagni e con la dirigenza, non era il momento giusto", ha proseguito, parlando evidentemente proprio dell'intervista sfogo in cui aveva guardato con nostalgia ai tempi italiani e che era stata accolta tiepidamente, a dire poco, dai supporters interisti più caldi.

"Adesso voglio voltare pagina, guardare avanti e iniziare a pensare a vincere le partite, ad aiutare la squadra con le migliori prestazioni possibili", ha concluso Lukaku. Che questa volta, evidentemente, non ha parlato di Inter.