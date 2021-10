Mike Maignan dovrà operarsi al polso

Brutta botta per il Milan di Stefano Pioli. Mike Maignan, il portiere francese 25enne che in estate ha preso il posto di Gigio Donnarumma e che tanto bene ha fatto in questo inizio di campionato, deve fermarsi.

"Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan - si legge in una comunicazione del club rossonero - impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita dal Professor Loris Pegoli".

Maignan dovrà quindi operarsi e i tempi di recupero dall'infortunio evidentemente non saranno brevissimi. Le prime ipotesi parlano di almeno un mesetto - se non di più - prima di rivedere il numero 16 in campo.

Proprio per questo, la società ha deciso di avviare i contatti con il portiere ex Roma, attualmente svincolato, Antonio Mirante, che potrebbe arrivare già mercoledì a Milanello. Senza Maignan, e con il giovane Plizzari fermo ai box, Pioli si ritrova al momento con il solo Tatarusanu schierabile.