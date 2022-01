Il manto erboso di San Siro è un disastro

Il manto del terreno di gioco dello stadio San Siro di Milano non è in buono stato e la cosa sta avendo ripercussioni sul gioco delle due squadre di casa, Milan e Inter. Nel giro di pochi giorni se ne sono lamentati gli allenatori delle due compagini cittadine, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, e si è infortunato anche il calciatore simbolo dei rossoneri, Zlatan Ibrahimovic.

Il primo ad aprire la questione è stato, ai microfoni di Dazn, il tecnico dei nerazzurri, Inzaghi, dopo la vittoria in rimonta della sua squadra contro il Venezia. "Il problema più grande è il campo di San Siro, sta diventando ingiocabile per noi e il Milan. Non è una scusante, si può far meglio come sviluppo di gioco, ma da inizio gennaio non si riesce a giocare", ha detto Inzaghi. La situazione è tale che, come ha spiegato lo stesso allenatore, "porta a cambiare gioco sia noi che il Milan, che gioca un grandissimo calcio. Non è regolare, penso che le società porranno rimedio".

Anche domenica sera, dopo Milan Juventus, Stefano Pioli, allenatore dei Diavoli, si è lamentato dello stato del campo di San Siro. Soprattutto in considerazione dell'infortunio accorso a Ibrahimovic. Pioli, sempre nelle interviste dopo la gara, ha detto che Zlatan "ha accusato un dolore al tendine: dava responsabilità al terreno perché troppo duro, spero possa recuperare nei prossimi giorni".

La soluzione potrebbe arrivare però nel giro di un paio di settimane, approfittando della pausa nazionali. Lo ha anticipato nel pre partita il dirigente milanista, Paolo Maldini, che aveva toccato l'argomento prato del Meazza in una dichiarazione. "Credo ci sia un accordo, e che si possa rifare il campo con zolle che arrivano dall'Italia. Nel giro di 13-14 giorni sarà pronto. Inter e Milan - ha sostenuto - giocano bene a calcio e devono avere un campo di un certo livello".