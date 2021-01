Calciomercato Milan, arriva Mario Mandzukic: visite mediche per il croato

Mario Mandzukic ha iniziato le visite mediche con il Milan. Il croato, che è atterrato domenica in serata a Milano, si è recato questa lunedì mattina alla clinica La Madonnina. Una volta terminati i test fisici e ricevuta l'idoneità sportiva, l'attaccante nei prossimi giorni firmerà il contratto con il club rossonero.

Mandzukic al Milan

Centravanti combattivo, adatto al gioco in contropiede, è un giocatore d'area, forte fisicamente ma anche agile, veloce e resistente. Dotato di ottima tecnica, è efficace nel gioco aereo e nella finalizzazione. Generoso, tenace nel pressing sui difensori avversari, è abile nello scartare il diretto marcatore e nel servire assist ai compagni di squadra.

È un giocatore di classe e fantasia, intelligente tatticamente e in grado di risultare decisivo in qualsiasi momento grazie alla sua imprevedibilità. Calciatore abbastanza polivalente nel reparto avanzato, in passato nella Dinamo Zagabria si è disimpegnato come trequartista, mentre nel prosieguo di carriera sia nel Wolfsburg sia nella Juventus ha ricoperto all'occorrenza il ruolo di esterno alto, con notevole apporto alla fase difensiva.