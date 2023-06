Il maxischermo a San Siro per la finale di Champions dell'Inter

Un maxischermo enorme, grande 400 metri quadrati. È quello che verrà allestito sabato 10 giugno a San Siro per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter, match che verrà disputato all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul.

L'iniziativa è stata organizzata dalla società nerazzurra per venire incontro ai suoi tifosi che non potranno volare nella capitale turca, anche complici i 19mila biglietti assegnati a ognuna delle due finaliste. L'impianto verrà montato in corrispondenza del primo anello arancio del Meazza. In caso di vittoria nerazzurra non ci sarà nessuna festa: "Al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della gara", ha scritto l'Inter in una nota.

I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 6 giugno su vivaticket.com. Gli spettatori potranno accomodarsi nei settori rosso, verde e blu e nel prato. Il primo anello e il parterre costeranno 20€, il secondo anello 14€ e il terzo anello potrà essere acquistato al prezzo di 10€. I cancelli apriranno alle ore 19 e il prepartita verrà animato dall’intrattenimento di Radio 105. Intrattenimento ma non solo, ci sarà inoltre un filo diretto tra Milano e Istanbul, con collegamenti e immagini dalla capitale turca.