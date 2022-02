San Siro esaurito per il derby a capienza ridotta: niente vendita libera

E' già tutto esaurito il Meazza (a capienza ridotta della metà rispetto al totale) per il derby di campionato Inter-Milan che si disputerà sabato 5 febbraio alle 18. Non ci sarà quindi la fase di vendita libera dei tagliandi. Lo rende noto la società nerazzurra dopo il completamento delle vendite in prelazione.

I posti al Meazza sono terminati con la fase riservata ai titolari della tessera SiamoNoi, avviata venerdì 28 gennaio, con la possibilità per i possessori di acquistare fino a quattro biglietti per il Meazza. Dunque, fa sapere il club, "in ragione della capienza dello stadio limitata al 50% (circa 37 mila spettatori, n.d.r.), i biglietti del derby sono esauriti nelle fasi di prevendita riservate agli abbonati 19-20, ai soci InterClub e ai titolari di Tessera SiamoNoi. Non è pertanto prevista una vendita libera".

Balotelli di nuovo nel 'giro' della Nazionale

Il camponato riprende dopo la pausa dovuta agli impegni di Nazionali asiatiche, centro-nord americane e sudamericane, servita anche per il raduno della Nazionale italiana a Coverciano, durante il quale il commissario tecnico Roberto Mancini ha valutato la condizione fisica degli azzurri in vista dei playoff di marzo per qualificarsi ai campionati mondiali in Qatar del 2022: un appuntamento da non fallire. Tra i calciatori analizzati da Mancini, anche Mario Balotelli, ex Inter e Milan, tornato nel 'giro' della Nazionale dopo tanto tempo.

L'Inter si presenta al derby da capolista con 53 punti e una partita ancora da recuperare. Secondi e appaiati a 49 punti, Napoli e Milan. Inseguono Atalanta (43 punti e una partita in meno) e Juventus (42 punti).