Messi compra a casa a Milano davanti alla sede dell'Inter: i tifosi sognano la "Pulce"

Leo Messi ha comprato casa a Milano. Il fuoriclasse del Barca, secondo quanto trapelato, ha acquistato un appartamento nella Torre Solaria: praticamente di fronte alla sede dell'Inter.

La vicinanza alla sede della società nerazzurra potrebbe essere del tutto casuale: Messi potrebbe, dopo il padre, potrebbe aver fatto un investimento immobiliare in uno dei luoghi più lussuosi della città. Ma potrebbe essere anche un indizio del progetto (che fa sognare i tifosi) per portare Messi all'Inter. Tutto dipende dalla decisione di Leo: il contratto con il Barcellona, infatti, scadrà nel 2021 ma qualora decidesse di non rinnovarlo Suning sarebbe pronto a giocare le proprie carte.

A fine luglio la televisione della galassia Suning (Pptv) aveva trasmesso uno spot per promuovere il match Napoli-Inter con delle immagini che avevano fatto sognare i fan. Più nel dettaglio si vedeva l'ombra di Messi sulla facciata del Duomo. E a fugare ogni dubbio c'è anche la precedente versione della fotografia, poi rimossa, in cui comparivano anche il numero 10 e il nome sulla maglietta.

Messi all'Inter: le voci continuano a rincorrersi

Le prime voci erano esplose dopo che il papà di Leo aveva acquistato casa a Milano, ma il tecnico Antonio Conte e il dg Giuseppe Marotta avevano subito spento ogni possibile entusiasmo parlando di "fantacalcio". Le voci, tuttavia, continuano a rincorrersi. La verità? Verrà a galla con le mosse del calciomercato.