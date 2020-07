Calciomercato, Messi all'Inter? Suo padre avrebbe già comprato casa a Milano

Jorge Messi, padre di Leo Messi, ha comprato un appartamento a Milano centro, tra i grattacieli di Porta Nuova, a due passi dalla sede dell'Inter. Tanto è bastato per accendere le fantasie e le illusioni dei tifosi nerazzurri che da anni sognano di vedere il fuoriclasse argentino vestire la maglia dell'Inter.

Un'abitazione in via Joe Colombo con postazioni lavoro e sala riunioni da dove il padre e manager dell'attaccante gestirà i soldi di famiglia: marketing, sponsor e diritti sportivi e d'immagine del figlio.

A mettere fine - per ora - alle voci di corridoio e alle speranze dei tifosi, rinfrancate anche dal momento di magra di Messi e il Barcellona, ci ha pensato l'entourage del calciatore,che ha smentito tutto. Il trasferimento del padre a Milano sarebbe legato esclusivamente da motivazioni fiscali.

Tra l'altro, per l'eventuale affare, considerando che Messi tra stipendio e premi guadagna la cifra pazzesca di 50 milioni di euro, oltre alla volontà dell'argentino, sarebbe necessario uno sforzo economico importante da parte della società di Suning. Per il momento, quindi, sembra sia solo fanta calciomercato ma tanto basta ai tifosi per continuare a sperare.