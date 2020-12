Il Milan sbarca su Twitch: ecco tutti i "programmi" che verranno realizzati

Abbattere le distanze tra i calciatori e tifosi. Servirà a questo il Canale Twitch del Milan, piattaforma che sarà attiva a partire da giovedì 3 dicembre.

Il canale Twitch rossonero "sarà un hub per la community milanista, con contenuti relativi alla Prima Squadra maschile e femminile, al Settore Giovanile, alle Leggende e con materiale d'archivio riproposto in modalità interattivo", spiegano dalla società. Su AC Milan Twitch i tifosi potranno collegarsi e chattare con i giocatori e le leggende rossonere grazie a format pensati apposta per la piattaforma, tra cui Ama live (Ask-Me-Anything) ospitati dai giornalisti di Milan TV. Ogni lunedì alle 16.30 Lorenzo ‘Lollo’ e Luca Serafini apriranno le porte rossonere alla curiosità e ai commenti della community Twitch, il mercoledì, dalle 18 alle 20, Francesco Specchia e Giorgia Tavella saranno nel salotto milanista con tanti ospiti, curiosità, collegamenti e video inediti, mentre il giovedì dalle 17 ‘Lollo’ e Mauro Suma porteranno i tifosi nel passato, nel presente e nel futuro del Milan con ‘ Sempre Milan’, il format che svelerà aneddoti e retroscena dei rossoneri.

"Il lancio del canale ufficiale del Milan su Twitch è un altro importante passo nuovo di zecca nel processo di digitalizzazione del Club: il nostro obiettivo è connettere, riunire ed emozionare gli oltre 450 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo — Ha spiegato Lamberto Siega, marketing and digital director —. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per fare del Milan sia un'icona sportiva che un punto di riferimento nell'intrattenimento e nell'innovazione digitale".

Cos'è Twitch

Twitch è un servizio di streaming live e interattivo con contenuti che abbracciano giochi, sport, intrattenimento, musica e altro ancora. In qualsiasi momento ci sono oltre 2 milioni di persone che interagiscono in diretta su Twitch e, in media, la sua comunità è composta da 26,5 milioni di visitatori giornalieri.