Il Milan batte l'Atalanta e torna in Champions League

Due rigori (ineccepibili) di Kessie hanno messo in sicurezza la qualificazione in Champions League del Milan, dopo un campionato iniziato fortissimo (campioni d'inverno) e un girone di ritorno al cardiopalma, con il rischio concreto di finire quinti e dunque in Europa League all'ultima giornata, domenica 23 maggio. Ed invece, mentre i "cugini" nerazzurri festeggiavano (per la terza volta) il diciannovesimo scudetto, sull'altra sponda dei Navigli esplodeva la gioia per la riconquista dell'Europa importante, delle squadre top.

Con l'Inter, dunque, vanno in Champions il Milan, l'Atalanta e la Juventus: quest'ultima ha fatto il suo, archiviando la pratica Bologna con una goleada (1-4). Resta fuori (ma in Europa League) il Napoli, fermato sull'1-1 dal Verona. Gli uomini di Pioli si sono trincerati in difesa contro l'assalto dell'Atalanta (spesso con dieci uomini nella metà campo avversaria) per tutto il secondo tempo. Hanno resistito e, sul finale, si sono procurati il secondo rigore del match.

Il risultato dell'incontro (0-2) non fa giustizia alla "Dea" che ha mostrato una buona prestazione in campo, come spesso le accade. L'Atalanta finisce terza e non riesce a centrare l'obiettivo del miglior campionato della sua storia: chiude esattamente come l'anno scorso, a 78 punti, ma con meno gol segnati e più gol subiti. Se fosse arrivata seconda sarebbe stato un record. Il Milan riesce invece a non disonorare la stagione, iniziata in modo strepitoso rispetto a quanto facevano vedere i rossoneri fino a poco tempo fa. Qualche rammarico sicuramente per il crollo durante il girone di ritorno. Ma non tutto si può avere immediatamente.

Intanto il Milan si gode il record delle vittorie in trasferta ottenuto dagli uomini di Pioli nel campionato appena concluso. Su 19 partite lontano da San Siro, i rossoneri ne hanno vinte 16. Le uniche squadre contro le quali non è arrivata la vittoria sono state il Genoa (2-2 a Marassi), lo Spezia (2-0 al Picco) e la Lazio (3-0 all’Olimpico il 26 aprile).

Ora al Milan spetta costruire una squadra adeguata alla Champions League, per evitare figuracce in Europa. Prima di tutto verrà "blindata" la posizione di Kessie, diventato imprescindibile. Donnarumma resta un mistero (non è la prima volta che il suo rinnovo si trasforma in telenovela) ma, stavolta, in via Aldo Rossi non si faranno trovare impreparati.