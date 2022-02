Il Milan vola a Dubai per Expo 2020: Gazidis alla tavola rotonda sui nuovi stadi

L'amministratore delegato Ivan Gazidis guida una delegazione del Milan a Dubai, in occasione di Expo 2020, per consolidare il posizionamento del club in uno dei mercati strategici: negli Emirati i rossoneri vantano qualcosa come due milioni e mezzo di tifosi. Gazidis parteciperà anche a un convegno dedicato all'importanza di stadi di nuova generazione per il futuro del calcio, insieme a Ahmed Al Khatib, top manager di Expo 2020 Dubai, e Christopher Lee, di Populous, lo studio internazionale che si è aggiudicato la 'mini gara' per il nuovo stadio di Milano.

Nell'area mediorientale, si legge in una nota del club, "i rossoneri sono attualmente impegnati in rapporti di valore con realtà come Emirates, principal partner e al fianco dei rossoneri dal 2007, Siro, official hotel partner, e Jeeny, official local partner, oltre allo stesso Expo 2020 Dubai, Official Partner. Una due giorni intensa, tra visite istituzionali, incontri di business e iniziative rivolte all’audience dell’esposizione Universale".

"Negli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riportato da Nielsen, sono oltre 2,5 milioni gli appassionati che apprezzano e tifano Milan, mentre considerando la regione Mena (Medio Oriente e Nord Africa), durante le prime 17 giornate della Serie A 2021/22 il Milan è stata la squadra più seguita, con una media di circa 450 mila spettatori durante i match e un valore complessivo che arriva a ben 7,2 milioni complessivi", si legge ancora nella nota. Il derby d'andata, in particolare, è stato visto da un milione e mezzo di persone nella regione Mena.