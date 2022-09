Milan-Inter 3-2: i campioni d'Italia padroni del derby

Circa 75mila spettatori sugli spalti di San Siro per il primo derby della stagione 2022/2023, un Milan-Inter d'inizio settembre terminato 3-2 per i rossoneri. Era dal 3-0 del 2016 che i rossoneri non vincevano in casa il derby: tre pareggi e tre sconfitte finora. Il Milan sale ora temporaneamente in testa al campionato con 11 punti in 5 partite, davanti ad Atalanta e Roma a 10, mentre l'Inter resta inchiodata a 9 punti. E per i nerazzurri è già la seconda sconfitta dopo quella contro la Lazio all'Olimpico.

La squadra di Pioli, campione d'Italia in carica, comincia alta, con scintille in campo fin dall'8' tra calciatori di una parte e dell'altra. Dopo una traversa di testa di Bastoni, è l'Inter a sbloccare il risultato con una bella azione di Correa che serve in corridoio centrale Brozovic. E' il 21' e il Milan deve recuperare in fretta. Lo fa: al 28' arriva il pareggio di Leao, complice un passaggio in orizzontale di Calhanoglu sulla tre quarti. Tonali intercetta e vede Leao in buona posizione, questi incrocia col mancino. E' 1-1.

Al 9' del secondo tempo il Milan passa in vantaggio su fallo laterale di Leao e cross per Giroud che si gira e colpisce nell'angolo lontano di Handanovic. Poco dopo, con Leao, il Milan allunga. L'attaccante riceve in area con il tacco e tocca in diagonale battendo il portiere nerazzurro. L'Inter non demorde e accorcia le distanze con Dzeko al 22' sul primo palo. Un minuto più tardi l'Inter potrebbe riagguantare il pari con Lautaro, che calcia di grande potenza. Maignan fa un grande intervento ma Lautaro era in posizione di offside. Qualche minuto dopo, ancora Lautaro schiaccia di testa da breve distanza e ancora Maignan salva il vantaggio rossonero con un intervento d'istinto quasi sulla linea di porta.

Al 31' un grande tiro da fuori di Calhanoglu verso l'incrocio dei pali viene raggiunto e portato in angolo da Maignan. E ancora una volta Maignan al 45' vola alto al centro dell'area su calcio d'angolo nerazzurro per bloccare la palla e fare respirare la sua difesa. Sullo scadere Mkhitaryan fallisce il pareggio.