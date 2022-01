Milan-Juve 0-0, video sintesi partita e highlights

Poche emozioni, zero gol. Finisce 0-0 il big match della 23esima giornata tra Milan e Juventus, che sul prato del Meazza non riescono ad andare oltre il pareggio. Partita equilibrata che fatica ad accendersi se non per gli strappi di Leao da un lato e Dybala dall'altro, tra i più ispirati ma comunque mai in grado di sbloccare la gara.

Ibrahimovic fuori nel primo tempo per un infortunio, sostituito da Giroud. Il Milan, con questo pareggio, viene agganciato dal Napoli al secondo posto e vede l'Inter - 2-1 Venezia - volare a +4 con una gara da recuperare.