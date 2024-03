In Australia a maggio si giocherà Milan-Roma

Un classico appuntamento di Serie A, ma 13.698 chilometri da San Siro. È quello che si svolgerà all’Optus Stadium di Perth il 31 maggio prossimo. L’amichevole sarà il primo incontro tra due squadre della massima serie calcistica italiana.

L’amichevole segna il ritorno di AC Milan in Australia dopo circa 30 anni, con l'ultima visita risalente al 1993, quando i rossoneri giocarono due partite amichevoli contro la nazionale australiana a Sydney e Melbourne, guidati dal capitano di allora Franco Baresi.

Nonostante la lunga assenza dall'Australia, AC Milan mantiene un solido legame con il paese, vantando una fanbase che supera i 2 milioni di persone e diversi Fan Club attivi in città cruciali come Melbourne, Sydney e Adelaide. In tutta la regione Asia-Pacifico, AC Milan è la squadra di calcio italiana più seguita e proprio in questa regione registra la più grande crescita di tifosi, guadagnando 20 milioni di fan negli ultimi anni.

I biglietti saranno in pre-vendita esclusiva a partire da martedì 12 marzo, mentre la vendita generale partirà giovedì 14 marzo su Ticketmaster Australia.