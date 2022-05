Il Milan cambia proprietà per 1,3 miliardi di euro

Cambio di proprietà per il Milan. Il club rossonero passerà nelle mani di RedBird Capital Partners che lo rileverà dal fondo Elliott per 1,3 miliardi di euro. Nelle scorse ore, infatti, il banker della società americana Gerry Cardinale ha firmato il contratto di acquisizione, ma la notizia non è ancora stata ufficializzata dal club. Si tratta del cosiddetto "signing", mentre il closing dell'operazione avrà tempi più lunghi e non ancora quantificati.

Il club del Diavolo, rilevato nel luglio 2018 dal fondo di Singer per l'inadempienza di Li Yonghong che nel 2017 era subentrato a Fininvest, resterà sempre americano: anche RedBird, fondo attivo nello sport, ha sede a New York. Il fondo Elliott resterà con una quota nella società.

Chi è RedBird

RedBird è un fondo di investimento privato fondato nel 2014 dall'ex partner di Goldman Sachs Gerry Cardinale. Il fondo attualmente gestisce 6 miliardi di dollari di asset principalmente nei suoi principali settori verticali di sport, telecomunicazioni, servizi finanziari e consumer.

Il Milan non è la prima operazione nel mondo del calcio di RedBird che vanta un legomenon il Liverpool, top club della Premier League inglese. Non solo, nel 2021 il fondo è diventato azionista del Fenway Sports (Fsg) una piattaforma globale di sport, marketing, media, intrattenimento e immobiliare, che controlla proprio i Reds in Inghilterra.