Milano Marathon 2022: in 18mila colorano la città, la classifica

La Milano Marathon 2022 si conferma velocissima, con i tempi dei primi di rilievo mondiale. In 18mila hanno partecipato alla 20esima edizione, domenica 3 aprile, del grande evento podistico meneghino, colorando l'intera città di un festante serpentone. Tra i professionisti vince Titus Kipruto (2.05.05) davanti a Daniel Kibet (2.05.20) e terzo Alphonce Felix (2.06.20). Il podio femminile, invece, è composto da Vivian Kiplagat (2.20.18, primato personale), Sintayehu Tilahun Getahun (2.22.19) e Atalel Anmut Dargie (2.22.21).

L'edizione di quest'anno, con la fine delle restrizioni, ha segnato il ritorno alla formula classica con maratona, relay marathon, staffetta non competitiva per sostenere associazioni e progetti sociali, school marathon e marathon village con in tutto 18mila iscritti a quella che per tanti oltre che una gara è una festa.