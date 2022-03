Torna la Milano Marathon, il percorso 2022 (e le vie chiuse)

Tutti di corsa. Domenica 3 aprile torna l'appuntamento con la Milano Marathon, giunta quest'anno alla sua ventesima edizione. Dopo l'exploit dello scorso anno - miglior crono maschile e femminile del 2021 e terza maratona più veloce di sempre a livello maschile dopo Berlino e Londra -, quest'anno la 42 chilometri meneghina vuole far parlare ancora di sé.

Oltre alla gara classica, sono state confermate anche la "Relay marathon" - che permette di dividere il percorso ufficiale in 4 frazioni di lunghezza compresa tra i 7 e i 13 km ciascuna ed è collegata al charity program - e la "School marathon", la corsa che si terrà il sabato pensata su un percorso di 3 chilometri per i più piccoli.

"La Milano Marathon è un evento fondamentale per la città, non solo dal punto di vista sportivo", aveva sottolineato l'assessore allo sport del comune di Milano, Martina Riva, al momento della presentazione. "I suoi 42 km e 195 metri di invasione positiva della città sono un messaggio importante per i giovani, perché lo sport sta facendo sempre più fatica a essere protagonista del loro tempo libero e dei percorsi formativi. È poi un formidabile strumento di sostenibilità e beneficienza, che la rende un perfetto biglietto da visita della nostra città", aveva ribadito.

Sulla stessa lunghezza d'onda Antonio Rossi, l'ex olimpionico sottosegretario allo sport per regione Lombardia: "Una delle parole chiave di Milano Cortina 2026 è sostenibilità economica, ambientale, sociale. Per noi, la Milano Marathon è dunque una straordinaria opportunità per promuovere il territorio ma anche i valori dello sport. Negli ultimi vent’anni la maratona ha fatto un percorso incredibile. Io c’ero già alla prima edizione, che ho corso nella staffetta assieme ad Alberto Tomba. Quello che chiediamo oggi ai milanesi, è di aiutarci a trasmettere il clima olimpico ai giovani e - aveva concluso - a tutti gli stranieri che verranno a Milano a correre la maratona e per i Giochi del 2026”.

La Milano Marathon si snoderà su un percorso, come da tradizione, lungo 42,195 chilometri, che presenterà un tracciato ad anello, con partenza e arrivo in pieno centro, in corso Venezia. Previsto il passaggio dei runner in Citylive, in zona Sempione, in zona Portello, Ippodromo, Parco di Trenno, Meazza per poi tornare verso il centro. Tutte le strade interessate dal passaggio degli atleti saranno chiuse al traffico.

Il percorso della Milano Marathon 2022