Milano Marathon: vince Kwemoi, Crippa quinto. E corre anche Renzi

È il debuttante ugandese Andrew Kwemoi il vincitore della 21esima edizione della Milano Marathon, che si è svolta domenica mattina a Milano. Ha concluso il percorso in 2 ore, 7 minuti e 14 secondi, battendo il keniano Timothy Kipkorir Kattam (2 ore, 7 minuti e 53 secondi) e il ruandese John Hakizimana (2 ore, 8 minuti e 18 secondi). Il primo italiano è quinto, anche lui all'esordio: è Yeman Crippa, campione europeo sui 10mila metri, che ha chiuso in 2 ore, 8 minuti e 57 secondi, dopo essere rimasto insieme ai migliori fino a tre chilometri dal traguardo.

Tra le donne il successo è andato alla keniana Sharon Jemutai Cherop, 18esima in classifica generale, con 2 ore, 26 minuti e 13 secondi. La prima donna italiana (ottava, 39esima generale) è Federica Sugamiele, con 2 ore, 34 minuti e 8 secondi. Ritirata l'attesissima Sofiia Yaremchuk, italiana di origine ucraina, in testa nelle prime frazioni di gara, che ha accusato un calo d'energia dopo la prima metà di maratona.

I partecipanti alla gara milanese sono stati circa 20 mila, di cui 6.500 iscritti alla maratona individuale, 16.500 a quella a staffetta, la Relay Marathon, corsa non competitiva per sostenere organizzazioni no profit. La raccolta fondi ha raggiunto finora la cifra di 800mila euro.

Tra coloro che hanno preso parte alla maratona, anche Filippo Magnini, ex nuotatore, e Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, a Milano da sabato per la partita Fiorentina-Inter.