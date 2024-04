Milano Marathon, tutto africano il podio per uomini e donne

Tutti africani i podi maschile e femminile dell'edizione 2024 della Milano Marathon. La gara maschile è stata vinta, a sorpresa, dal kenyano Titus Kimutai Kipkosgei, che ha corso in 2:07'12'', restando tra i primi fin dall'inizio della gara e imponendo il suo ritmo agli avversari. In seconda posizione, in 2:07'36'', il connazionale Choge Raymond Kipchumba. Soltanto terzo il favorito della vigilia, l'ugandese Rotich Kwemoi, che ha concluso in 2:07'52''. La gara femminile è stata vinta da Tigist Memuye Gebeyahu, etiope, in 2:26'32''. Seconda posizione per la kenyana Sophy Jepchirchir in 2:27'12'', terza posizione per l'etiope Fanty Shugi Gelasa in 2:30'52''.

Il primo italiano è stato Giovanni Vanini, arrivato 15esimo, che ha concluso in 2:25'08'', mentre la prima italiana è stata Luz Nadine de la Cruz Aguirre, ottava, in 2:52'08''. Ai blocchi di partenza circa 8.500 iscritti: una cifra record per la Milano Marathon, che ha segnato anche il record d'iscritti per i team della gara di staffetta benefica con 4mila squadre accreditate: grazie alla staffetta, la manifestazione sostiene 104 progetti di associazioni e Onlus nel sociale.

Per la domenica di maratona, a Milano diverse strade sono rimaste chiuse al traffico per fasce orarie. Allo stesso tempo, i mezzi sono stati deviati e la fermata della metropolitana Duomo è rimasta chiusa per impedire un accesso troppo elevato di persone contemporaneamente.