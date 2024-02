Presentata la Milano-Sanremo 2024 (che partirà da Pavia)

Partirà per la prima volta da Pavia la 'Classicissima' del ciclismo, la Milano-Sanremo, in programma per sabato 16 marzo 2024. Lo hanno annunciato gli organizzatori in una conferenza stampa che si è tenuta lunedì 12 febbraio. È la seconda volta che la gara non parte dalla città di Milano. Nel 2023, infatti, era partita da Abbiategrasso per motivi meramente organizzativi: il giorno successivo il capoluogo lombardo avrebbe ospitato la Stramilano, e si erano voluti evitare due eventi così 'impattanti' in due giorni.

La partenza è fissata in piazza della Vittoria, la piazza principale di Pavia. La corsa, dopo 44 chilometri nella zona del Fiume Ticino rientra nel percorso classico a Casteggio, per poi toccare Ovada e il Passo del Turchino e raggiungere Voltri. Da qui, lungo l'Aurelia, si raggiunge Imperia e, dopo i capi Mele, Cervo e Berta, si affrontano le salite della Cipressa e del Poggio di Sanremo, da cui si scende fino a Sanremo, con gli ultimi 2 chilometri di percorso urbano.

Pavia "capitale del grande ciclismo per un giorno"

"La Classicissima non è solo un evento sportivo ma è anche volano di promozione del territorio visto che la corsa anche quest'anno sarà trasmessa in diretta integrale e sarà visibile in ogni paese del mondo", ha detto Mauro Vegni, direttore area ciclismo di Rcs Sport. "La Milano-Sanremo 2024 sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo", ha aggiunto Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia: "Pavia, città di millenaria tradizione storica e culturale, per un giorno diventerà così la capitale italiana e internazionale del grande ciclismo e potrà offrire agli ospiti italiani e stranieri presenti, e a tutti gli appassionati che seguiranno la corsa in diretta televisiva, la ricchezza del proprio patrimonio storico, artistico e monumentale, dal Castello Visconteo al Duomo al Ponte Coperto, ma anche i quartieri medievali, il Ticino e il suo borgo, le chiese romaniche, la sua università e il suo teatro di tradizione".

La storia della Milano-Sanremo

Quella del 2024 sarà la 115esima edizione della corsa, fondata nel 1907 da un'idea di Tullio Morgagni, giornalista della Gazzetta dello Sport che, nel 1909, ideò anche il Giro d'Italia. Il percorso sfiora i 300 km. Si disputa il sabato più vicino al 19 marzo, giorno della festa di San Giuseppe. La Milano-Sanremo è stata nel circuito della Coppa del Mondo di ciclismo dal 1989 al 2004 e, insieme alla Parigi-Roubaix, al Giro di Lombardia, al Giro delle Fiandre e alla Liegi-Bastogne-Liegi, fa parte delle cosiddette "classiche monumento", le cinque corse più prestigiose del ciclismo su strada.

Gli italiani hanno vinto 51 edizioni su 114 della Milano-Sanremo (secondi i belgi con 22 vittorie), ma il detentore del maggior numero di vittorie (7) è il belga Eddy Merckx. Segue Costante Girardengo con 6 vittorie; poi Gino Bartali e il tedesco Erik Zabel con 4. L'ultimo italiano a vincere è stato Vincenzo Nibali nel 2018. Il detentore della vittoria nel 2023 è l'olandese Mathieu Van der Poel.