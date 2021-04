La "corsa" in bici che parte da Piazza Duomo e arriva sullo Stelvio

La partenza è in Piazza del Duomo a Milano, l'arrivo (invece) è tra le nuvole del Passo dello Stelvio. Si svolgerà sabato 24 luglio l'edizione zero della Duomo-Stelvio, una sfida ciclistica dove non conta il tempo ma solo il desiderio di riuscire in un’impresa.

Il percorso è "semplice": si esce da Piazza Duomo puntando (prima) verso Monza, poi Lecco e si prosegue verso Colico lasciandosi il Lago a sinistra. Una volta arrivati al fiume Adda si prende la pista ciclabile "sentiero Valtellina": 100 chilometri tra la natura fino (quasi) alle pendici del passo più alto d'Europa. Una sfida impegnativa (230 km con 3.400 metri di dislivello) ma non impossibile.

Due le modalità di partecipazione all'evento (ideato e organizzato da Team 100.1, dinamica Asd di Milano) individuale o a staffetta. Nel primo caso si deve puntare solamente sulle proprie forze, nel secondo caso si può dividere il tragitto con due compagni di squadra (di cui almeno una donna). In entrambi i casi si tratta di una sfida senza nessuna assistenza: l'organizzazione, infatti, non fornisce nessun servizio se non un bag-drop in cima al Passo dello Stelvio. Il prezzo per l'impresa 35 euro; 60 per le squadre.