Per la Milano Torino sono attesi i migliori velocisti del mondo

La 104esima edizione della Milano-Torino verrà disputata il 15 marzo e anticiperà di tre giorni la Milano-Sanremo. La corsa, presentata venerdì all'interno del Palazzo della Regione Piemonte, partirà da Rho per concludersi, dopo 192 km, a Orbassano. Il percorso, come l'anno scorso nell'edizione vinta da Mark Cavendish, chiama all'appello i velocisti in quanto non presenta particolari difficoltà altimetriche. 17 i team al via di cui 10 saranno World Tour.







Il percorso della Milano Torino 2023

Il percorso è sostanzialmente pianeggiante fatto salvo l’attraversamento del Canavese dove sono proposte alcune rampe assieme a brevi saliscendi che non presentano né lunghezze né pendenze particolari. Partenza da Rho per attraversare su strade pianeggianti l’alta pianura padana nella zona delle risaie toccando Magenta, Novara e Vercelli per portarsi quindi nel Canavese a Caluso e Foglizzo. Il Canavese si presenta con piccoli saliscendi che proseguono fino a Nord di Torino nella zona del Parco della Mandria.

All’imbocco della Val di Susa la strada torna sostanzialmente in leggera discesa o pianeggiante fino all’arrivo. Si incontrano, negli abitati attraversati, i consueti ostacoli cittadini come rotatorie, spartitraffico e passaggi rialzati. Ultimi 10 km praticamente pianeggianti e quasi diritti fino all’arrivo di Orbassano. Ultimi 5 km pianeggianti su strade cittadine molto ampie con la presenza rotatorie in successione. Ultima curva a 400m dall’arrivo. Rettilineo finale di 400 m, ampio (largh. 8.5 m).

"Siamo contenti di ospitare la più antica corsa ciclistica. Rho - ha detto il sindaco Andrea Orlandi - si conferma città dello sport, un centro sempre più in grado di accogliere importanti eventi sovralocali. La forte tradizione ciclistica locale affonda le sue radici in anni lontani. Le società ciclistiche hanno sfornato, nel corso del tempo, campioni di notevole rilievo, giunti a vincere titoli di portata mondiale, mentre animano attività quotidiane per i nostri ragazzi che crescono con una notevole passione per le due ruote"



"Avere portato a Rho la partenza della Milano-Torino rappresenta per noi un momento importante, che si colloca in una solida tradizione locale di passione per il ciclismo. Le nostre società sportive di settore stanno vivendo settimane di grande fermento in attesa della partenza del 15 marzo. Rho - le parole di Alessandra Borghetti, assessore allo Sport del comune di Rho: ama il ciclismo e lo dimostrerà ancora una volta, con l’entusiasmo di diverse generazioni, dai più piccoli ai più anziani. Ospitare per la prima volta una gara di questa portata non è però un traguardo ma una partenza e ci impegneremo per mantenere un profilo alto in ambito sportivo".

Tutte le squadre presenti alla Milano Torino 2023

10 UCI WorldTeams

AG2R CITROEN TEAM

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BORA - HANSGROHE

EF EDUCATION - EASYPOST

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

MOVISTAR TEAM

TEAM ARKEA - SAMSIC

TEAM DSM

TEAM JAYCO ALULA

TREK - SEGAFREDO

7 UCI ProTeams