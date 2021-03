Mondiali di canoa kayak del 2025 assegnati a Milano: saranno all'Idroscalo

Si terrà a Milano l'edizione del 2025 dei mondiali di canoa velocità. E precisamente all'Idroscalo. La decisione della federazione internazionale è arrivata il 12 marzo e non era scontata, perché la concorrenza era agguerrita: oltre a Milano, a contendersi l'ospitalità della manifestazione erano Poznan (Polonia), Montemor-o-Velho (Portogallo) e Plovdiv (Bulgaria).

La politica milanese e lombarda si è mossa all'unisono per conquistare i mondiali, con interventi del sindaco cittadino Beppe Sala, del presidente della Regione Attilio Fontana, del sindaco di Segrate Paolo Micheli e del sottosegretario ai grandi eventi di Regione Lombardia Antonio Rossi. Questi ha "fatto propaganda" per Milano anche in veste di ex campione di canoa: tre ori olimipici e tre mondiali nel suo palmareis negli anni '90, nonché portabandiera della delegazione italiana ai giochi olimpici di Pechino 2008. A "spingere" per Milano anche Josefa Idem, anche lei stella della canoa e poi ministra dello Sport e senatrice.

L'Idroscalo di Milano ospitò i mondiali di canoa velocità anche nel 2015, lo stesso anno di Expo, e nel 1999. I mondiali si disputano ogni anno, tranne l'anno delle Olimpiadi. Nel 2021 si svolgeranno a Duisburg, in Germania. "Diversi i punti di forza della candidatura italiana riconosciuti dai membri dell’Icf: le caratteristiche tecniche del bacino che garantiscono condizioni di gara uguali per tutti i concorrenti e la totale assenza di onde, una collocazione logistica eccellente per trasporti e alloggio ma soprattutto la possibilità unica di ospitare l’evento iridato in un palcoscenico d’eccezione come Milano", si legge in una nota della Federazione Italiana Canoa Kayak.

"Un successo ottenuto con un metodo di lavoro sinergico, ovvero giocare di squadra per far vincere l’Italia e il suo un patrimonio di eccellenze davvero unico", commenta il presidente della Federazione Luciano Buonfiglio: "Sono davvero felice di essere riuscito, in fase di candidatura, a mettere insieme tutte le autorità sportive e politiche, nazionali e locali. I Mondiali del 2025 saranno un successo che vedrà la canoa italiana e Milano ancora una volta protagonisti. Il giusto prologo per le Olimpiadi del 2026. Dedico questa vittoria a tutti i canoisti italiani che con il loro impegno quotidiano e la loro passione e determinazione non smettono mai di pagaiare, colpo su colpo, verso traguardi sempre più ambiziosi".