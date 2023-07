Partiti i mondiali di scherma a Milano. Le ucraine si rifiutano di gareggiare contro le russe

Sono in corso i campionati mondiali di scherma a Milano, all'Allianz Cloud di piazzale Stuparich. Dopo i turni preliminari, martedì 25 luglio inizieranno le fasi finali. L'evento mette anche in palio punti preziosi per gli atleti in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Sono attesi 1.600 atleti da 116 nazioni.

La federazione internazionale di scherma, da aprile del 2023, ha deciso di riammettere la partecipazione di atleti russi e bielorussi senza la rispettiva bandiera nazionale, per le gare individuali, mentre ha escluso Bielorussia e Russia dalle gare a squadre. Di conseguenza, secondo un'indicazione della propria federazione nazionale, le atlete ucraine di spada non si sono presentate in pedana durante le fasi eliminatorie. La federazione ucraina di scherma aveva da tempo preavvertito questa decisione, nel caso in cui fossero state presenti atlete russe e/o bielorusse anche se in forma "neutrale".

Gli atleti ucraini parteciperanno dunque, per questi mondiali milanesi, esclusivamente alle gare a squadre (dove Russia e Bielorussia non sono ammesse) e a quelle individuali che non comportano la presenza individuale di atleti russi o bielorussi.