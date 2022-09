E' morto Bruno Bolchi, ex Inter: fu la prima "figurina" Panini

E' morto a Firenze l'ex calciatore Bruno Bolchi, soprannominato Maciste. Aveva 82 anni: era nato a Milano nel 1940 ed aveva iniziato la sua carriera nell'Inter. E' venuto a mancare dopo una lunga malattia. Di ruolo centrocampista, esordì in Serie A a 18 anni nella stagione 1957-58 e divenne capitano dell'Inter poco dopo, a 21 anni. "Fu bellissimo: nascere tifoso dell'Inter e diventare capitano", disse in una recente intervista. In nerazzurro trascorse sei stagioni, vincendo lo scudetto del 1961-62 sotto la guida di Helenio Herrera e la presidenza di Angelo Moratti.

Sempre nel 1961, Bolchi fu il primo calciatore a diventare una figurina dell'album Panini. Dopo l'esperienza all'Inter fu ceduto al Verona (in Serie B) e di qui all'Atalanta (in Serie A), per poi approdare al Torino fino al 1970, vincendo la Coppa Italia 1967-68. Chiuse la carriera militando per due stagioni nella Pro Patria, in Serie C. Segnò 12 reti e collezionò oltre 200 presenze in massima serie. Nel corso del 1961 collezionò anche quattro presenze nella Nazionale: due amichevoli e due incontri per le qualificazioni ai Mondiali successivi.

Lunga la sua carriera da allenatore, avviata con la Pro Patria nel 1971 con doppio ruolo (era anche calciatore della squadra) e terminata nel 2007 a Messina. Storica la doppia promozione consecutiva, dalla Serie C1 alla Serie A in due stagioni, come tecnico del Bari a partire dal 1983. Nella stagione 1983-84, con il Bari in C1, raggiunse la semifinale di Coppa Italia, dopo avere eliminato Fiorentina e Juventus: un record eguagliato solo nel 2015-16 dall'Alessandria.

Durante la carriera di allenatore, Bolchi ha conseguito due promozioni in Serie B (Pistoiese 1976-77 e Bari 1983-84) e quattro promozioni in Serie A (Bari 1984-85, Cesena 1986-87, Lecce 1992-93 e Reggina 1998-99).