Inter, lutto per Candreva. Morto il papà Marcello: "Ti porterò sempre con me"

Lutto per Antonio Candreva, centrocampista dell'Inter. Il laterale nerazzurro nelle scorse ore ha infatti perso il papà Marcello, che da oltre un anno era malato.

A dare il triste annuncio è stato lo stesso numero 87 interista, che verso le 13 ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto di lui e il padre insieme sorridenti, con il commento: "Ti porterò sempre con me. Ciao Pa".

Era stato sempre Candreva a parlare della malattia del papà ad aprile scorso, quando lui era bloccato a Milano dall'emergenza coronavirus - con il campionato di calcio fermo - e il resto della sua famiglia era costretta a Roma, dove il centrocampista è nato e ha giocato con la maglia della Lazio.

"La mia preoccupazione più grande era quella di contagiare la mia famiglia. Mi sarei sentito tremendamente in colpa. I miei parenti sono ancora a Roma e questa è la cosa che mi fa soffrire di più: non poter andare a trovare mio padre, che è malato da circa un anno, è davvero brutto - aveva confessato al Corriere dello Sport -. Il mio pensiero costante va a lui: deve recarsi spesso in ospedale e quindi corre qualche rischio in più. Vorrei abbracciarlo". Uno degli ultimi abbracci tra i due era stato immortalato sui social da Candreva il 2 agosto scorso, con la didascalia "Papà" accompagnata da un cuore.

Foto - Il post di Antonio Candreva