Perché Calabria e compagni giocheranno con altri nomi sulla maglia

I colori della maglia saranno quelli di sempre, stesso discorso per i numeri. Quello che cambia saranno i nomi stampati sotto spalle. Sportiello Sarà “Capuana”, capitan Calabria sarà “Ruggieri”, Rafa Leão sarà “Conceicão”. I calciatori del Milan scenderanno in campo contro il Cagliari sfoggiando il cognome materno invece di quello solitamente indossato, una decisione presa in occasione della festa della mamma “per tornare ad accendere i riflettori e creare nuova consapevolezza sul diritto all’identità personale di ogni individuo”, spiegano dal club.

L’iniziativa riguarda sia la prima squadra maschile che femminile, quest’ultima impegnata in trasfermta a Napoli. Come in ogni partita, le maglie saranno messe all’asta su MatchWornShirt e una parte del ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che in questa occasione lo devolverà a supporto del suo progetto “A Goal to Dream”, che promuove l’empowerment femminile attraverso lo sport in Pakistan.

“Siamo felici e orgogliosi di questa iniziativa nata in un’occasione speciale come la festa della mamma per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla parità di diritto sulla scelta del cognome dei propri figli - ha spiegato Giorgio Furlani, Ceo del Milan -. Lo siamo altrettanto per l’attenzione e l’entusiasmo con cui la stessa è stata accolta da Lega Serie A e per l’adesione di diversi altri club del nostro campionato. Un’operazione in linea con la visione del Milan, che da sempre promuove valori positivi come l’uguaglianza sociale e la parità di genere, per contribuire a un cambiamento culturale, comune e condiviso”.

“Nella mia crescita umana e professionale - ha aggiunto Davide Calabria - mia mamma è stata la persona più importante. Per me ha sacrificato tutto, mi ha insegnato lo spirito di sacrificio e la dedizione. Portare il suo cognome in campo questo weekend sarà un grande orgoglio per me”.