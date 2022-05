A che punto è la questione maxischermo per Sassuolo-Milan

Non c'è nessuna novità sul fronte maxischermo da allestire in qualche angolo di Milano per permettere al popolo del "Diavolo" di seguire la partita di Reggio Emilia. Le ore passano inesorabili e tutto tace. È sabato pomeriggio inoltrato e le possibilità si stanno riducendo sempre più col passare delle ore ma comunque non è tutto perduto. Il maxischermo (inteso come infrastruttura) c'è, mancano le autorizzazioni e il posto in cui installarlo. La questione, infatti, è tutta legata all'ordine pubblico: serve il via libera da parte della prefettura; lasciapassare che permetterebbe a Dazn di trasmettere l'incontro.

Se il via libera arrivasse nelle prossime ore il maxischermo potrebbe essere allestito in Piazza Lombardia, ai piedi del palazzo della Regione. "Ho saputo che il Milan cerca una piazza a Milano per trasmettere la partita con il Sassuolo - aveva scritto sul suo profilo Facebook il governatore Attilio Fontana nella giornata di venerdì -. Da presidente dei lombardi, oltre che da tifoso milanista, metto a disposizione piazza città di Lombardia, qualora la società e le istituzioni competenti la ritenessero adeguata alla proiezione".

Nei giorni scorsi anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, tra l'altro di fede nerazzurra, era intervenuto sul tema. "Tanti tifosi del Milan chiedono l'installazione di un maxi schermo per vedere domenica la partita con il Sassuolo. Al netto dell’impossibilità materiale di usare piazza Duomo, ancora occupata dalle strutture del concerto di Radio Italia della sera prima, ho parlato con il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e gli ho fatto presente che lato comune e questura non c’è nessun veto perché la società installi in altra zona della città uno schermo per vedere la partita - aveva scritto su Instagram -. Ovviamente ci saranno le opportune valutazioni con particolare attenzione ai temi inerenti l'ordine pubblico, ma questo non toglie - aveva concluso il sindaco, con un'apertura più che netta - che siamo più che pronti ad ascoltare e accogliere la proposta che ci verrà fatta".

Nel frattempo i milanisti si stanno organizzando per non perdersi il match che potrebbe incoronarli campioni d'Italia. Trovare un tavolo in un pub, comunque, è diventato estremamente difficile e già diversi locali hanno fatto registrare sold-out.