Il numero di maglia di Lukaku

Uno 0 in più. Romelu Lukaku, tornato ufficialmente all'Inter dopo il passaggio dello scorso anno al Chelsea, ha scelto la maglia numero 90, rinunciando alla sua vecchia 9, che adesso è sulle spalle di Edin Dzeko.

Il numero è stato svelato mercoledì, quando big Rom ha firmato il nuovo contratto coi nerazzurri. "È un’emozione forte, penso che quella che ho vissuto un anno fa con questa squadra sia stata una bella storia. Per la squadra, per i tifosi e anche per me personalmente. L’Inter mi ha dato tanto e spero adesso di fare anche meglio di prima. Adesso è arrivato il momento di lavorare tutti insieme, sperando di fare meglio di prima", le prime parole dell'attaccante belga al sito ufficiale del Biscione.

Il siparietto tra Lukaku e Zhang | Video

"È come tornare a casa. Penso che a Milano io e la mia famiglia siamo stati veramente bene grazie alla gente, ai tifosi e ai miei compagni. Dal primo giorno quando sono arrivato qui tutti mi hanno aiutato tanto, sono veramente contento. Non ho neanche lasciato casa mia quando sono andato in Inghilterra, a dimostrazione di quanto sia contento di tornare qui. Adesso voglio solo rivedere i ragazzi in campo", ha proseguito big Rom, che per tornare in nerazzurro si è tagliato l'ingaggio.

A spingerlo sono stati "l'affetto dei tifosi e dei miei compagni, ma anche l’opportunità di lavorare con il mister. Sono rimasto in contatto con lui per tutta la stagione scorsa. Penso che il mister stia facendo bene con la squadra: io voglio contribuire e fare bene per questa società". E ancora: "Voglio che l’Inter vinca, farò tutto il possibile sia in allenamento sia in campo per far vincere l’Inter. Darò tutto ogni giorno - ha concluso - per far felici di nuovo i tifosi e i miei compagni".

La foto pubblicata dall'Inter sul proprio sito ufficiale