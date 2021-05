Sarà questa la maglia dell'Inter dell'anno prossimo?

Ci sarà lo scudetto, ci sarà il logo nuovo, ma non ci saranno le storiche strisce, che già quest'anno avevano vacillato. Footy Headlines, sito specializzato in divise sportive - che non ha praticamente mai fallito un'anteprima - ha svelato nelle scorse ore quella che sarà la nuova prima maglia dell'Inter per la stagione 2021/2022.

Le indiscrezioni, già pubblicate lunedì, sono state confermate martedì da Footy Headlines, che ha così sganciato la "bomba". La "home jersey", che quest'anno presentava l'innovativa trama a zig zag, non avrà più le strisce e richiamerà la pelle di un serpente, o il "Biscione" per restare più fedeli alla storia.

I colori principali, spiega ancora Footy Headlines, sono il "blue spark & black" - gli stessi utilizzati in questa stagione - e "truly gold" per il baffo Nike e il logo Inter, che chiaramente sarà quello nuovo "I M". Il collo della maglietta sarà a V, nero, così come i bordi delle maniche, mentre il resto della divisa sarà in una sorta di variazioni di blu chiaro e scuro che richiameranno le squame della pelle dei serpenti.

Sul retro della maglia dovrebbe trovare spazio il nuovo sponsor Lenovo, mentre non è ancora noto quale sarà il main sponsor che prenderà il posto di Pirelli. Al centro della nuova maglietta, chiaramente, ci sarà poi il tricolore per celebrare lo scudetto appena vinto da Antonio Conte e i suoi ragazzi.