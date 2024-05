Milan, rivolta dei tifosi contro Lopetegui (e sciopero del tifo)

Per il futuro del Milan, una sola cosa è ormai certa: Stefano Pioli non sarà più l'allenatore dei rossoneri. Nebbia totale su chi arriverà al suo posto. Nelle ultime ore, pare tramontata l'idea di portare a Milano Julen Lopetegui, ex portiere del Rayo Vallecano e soprattutto ex allenatore del Porto, della nazionale spagnola, del Real Madrid e del Siviglia (con cui ha vinto l'Europa League nel 2020). I tifosi del Milan si sono letteralmente rivoltati all'idea del tecnico basco, tanto da creare l'hashtag "Nopetegui", diventato immediatamente virale sui social.

Sembra che la rivolta dei tifosi sia stata alla base del passo indietro che la società rossonera avrebbe fatto su Lopetegui, fino a pochi giorni fa "prima scelta" tanto da essere, secondo alcuni, a un passo dalla firma. I bene informati affermano che, in questo momento, saltata la trattativa con il tecnico basco, non ve ne sarebbero altre in corso.

Secondo alcuni, in questo momento l'alternativa più probabile sarebbe comunque quella di Mark Van Bommel, tecnico dell'Anversa, gradito a Zlatan Ibrahimovic (il parere dello svedese conta parecchio), già al Milan come centrocampista nella stagione 2011/2012. Van Bommel nel 2023, alla guida dell'Anversa alla prima stagione ha conquistato scudetto (che la squadra non vinceva dal 1957) e coppa del Belgio, impresa che quest'anno non ripeterà. Van Bommel ha un contratto con l'Anversa fino al 2025.

Un altro nome spesso ripetuto è quello di Paulo Fonseca, che sta per portare il Lilla alla qualificazione in Champions League nel campionato francese. L'ex tecnico della Roma, tra l'altro, sarà svincolato a giugno. Roberto De Zerbi, ora al Brighton, sarebbe tra le prime scelte, se non fosse per i 16 milioni di dollari di penale per rescindere il contratto attuale, che il Milan probabilmente non sarebbe disposto a pagare.

Lo sciopero del tifo

In questo caos, la curva sud ha indetto lo sciopero del tifo in occasione di Milan-Genoa, in programma al Meazza domenica 5 maggio alle 18. Gli ultras hanno annunciato che non esporranno striscioni, bandiere o stendardi e si asterranno "da qualsiasi forma di tifo", e hanno invitato tutto il resto del pubblico a unirsi alla loro protesta, il cui obiettivo è "incentivare la società a proseguire nella linea di investimenti intrapresa la scorsa stagione, puntando su un allenatore che sappia stimolare il gruppo e valorizzare i giovani, facendo acquisti mirati nei ruoli lasciati scoperti questa stagione".