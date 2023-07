L'area di viale Puglie ha i numeri per ospitare il nuovo stadio

L'area di viale Puglie ha tutti i numeri necessari per ospitare il nuovo stadio di Milano. Lo ha detto in consiglio comunale Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana di Milano, rispondendo ad alcune osservazioni in aula del consigliere di Fratelli d'Italia, Enrico Marcora, in merito all'ipotesi che il nuovo stadio possa sorgere sul terreno. Tancredi ha specificato che "non è un'analisi che va al di là della pura ricognizione informale".

"L'area dedicata allo stadio occupa una superficie di 120mila mq che comprende lo stadio e l'area di pertinenza - ha puntualizzato Tancredi -. Mettendo insieme queste dimensioni, la disponibilità delle aree del Comune di Milano che non abbiano già previsioni specifiche, escludendo le aree verdi e agricole e considerando le aree pubbliche private, abbiamo provato a fare una ricognizione dalla quale è emerso che viale Puglie effettivamente è un'area che potrebbe ospitare questo impianto".

Rispondendo poi a Marcora che chiedeva se fosse stato fatto un bando per la gestione dello stadio, Tancredi ha spiegato che "al momento non si è ritenuto di avviare una procedura amministrativa per individuare un nuovo gestore dello stadio Meazza, la concessione attuale dovrebbe scadere nel 2030".