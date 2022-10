Rimettiti in forma con i corsi dell'Accademia Europea di Milano

L'autunno è la stagione giusta per pensare al prorio fisico e mettersi in forma. Se stai cercando una palestra che venga incontro alle tue esigenze, la scelta gista è l'Accademia Europea di Milano, il Centro Internazionale per gli appassionati di Fitness, Sport del Ring e delle Arti Marziali.

Le attività dell'Accademia Europea di Milano

Di seguito le attività specifiche:

- Fitness

Sala Pesi - 200 metri quadri con macchine Technogym e Panatta, allenamento isotonico, cardiofitness

- Open Combat

Boxe - Per aumentare velocità, potenza muscolare, prontezza di riflessi con allenamenti mirati e intensi

Per aumentare velocità, potenza muscolare, prontezza di riflessi con allenamenti mirati e intensi Kick Boxing - Per aumentare velocità, potenza muscolare, prontezza di riflessi con allenamenti mirati e intensi.

Per aumentare velocità, potenza muscolare, prontezza di riflessi con allenamenti mirati e intensi. Savate - Per aumentare velocità, potenza muscolare, prontezza di riflessi con allenamenti mirati e intensi.

Per aumentare velocità, potenza muscolare, prontezza di riflessi con allenamenti mirati e intensi. Thai Boxe - Per aumentare velocità, potenza muscolare, prontezza di riflessi con allenamenti mirati e intensi.

- Preparazione atletica

Power Training - Corso per un valido allenamento cardio vascolare e muscolare ma soprattutto mentale e motivazione.

Corso per un valido allenamento cardio vascolare e muscolare ma soprattutto mentale e motivazione. Combat Training - Per aumentare la velocità, la potenza muscolare, la prontezza di riflessi.

Per aumentare la velocità, la potenza muscolare, la prontezza di riflessi. Street Fit - Corso per tonificazione muscolare, potenziamento motorio, forma fisica, training motivazionale.

- Arti marziali

Judo - Corso propedeutico e ludico per un approccio divertente, ma disciplinato, ad un’arte marziale.

Corso propedeutico e ludico per un approccio divertente, ma disciplinato, ad un’arte marziale. Taekwondo - Arte marziale coreana, prevede studio, sviluppo di calci e pugni. Disciplina acrobatica e dinamica.

Condizioni di utilizzo

Presenta il voucher alla reception della palestra per convertirlo in abbonamento

Quota di Iscrizione del valore di 30€ da saldare in palestra al momento di attivazione dell'abbonamento.

al momento di attivazione dell'abbonamento. Offerta di allenamento completa: include sala pesi e tutti i corsi disponibili

Validità

Il Voucher deve essere convertito in abbonamento entro 6 mesi dall'acquisto.

Come Funziona

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi immediatamente via email il Voucher

3) Presenta il voucher alla reception della palestra per convertirlo in abbonamento, aggiungi i 30 € di iscrizione e inizia ad allenarti!