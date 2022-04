Gli studenti Erasmus in Italia faranno le "Olimpiadi" a Milano

Arrivano le "olimpiadi Erasmus" a Milano, dal 22 al 24 aprile al centro sportivo Saini. Si tratta di un evento promosso da Erasmus student network Italia, nato per valorizzare lo sport come linguaggio universale e strumento per migliorare gli stili di vita. Studenti Erasmus provenienti da varie città italiane (400 di oltre 50 nazionalità) si sfideranno e gareggeranno in differenti discipline sportive, rappresentando la 'sezione Esn' di appartenenza durante il loro periodo di studio in Italia. Gli sport sono basket misto, calcio a 5 misto, pallavolo a 5 mista, 100 metri uomini e donne e 1.500 metri uomini e donne. Gli atleti selezionati a livello italiano parteciperanno poi agli International Erasmus Games, dal 12 al 15 maggio a Coimbra in Portogallo.

"Per Milano è un vero piacere ospitare le Olimpiadi Erasmus al centro Saini - ha dichiarato l’assessora allo sport Martina Riva -. La nostra è una città universitaria, dall’anima internazionale, amante dello sport e in prima linea nella promozione di corretti stili di vita, anche sotto il profilo della sostenibilità alimentare e ambientale. Richiamando questi aspetti, grazie anche alle iniziative messe in campo in collaborazione con Food Wave, i National Erasmus Games sapranno ricordare con la freschezza e la genuinità di centinaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo quanto lo sport sappia avvicinare le persone, creare relazioni speciali e durature e diffondere valori universali, a cominciare dal rispetto dell'altro. Per questo, sono sicura che i Neg saranno un’occasione unica di incontro e scambio, sia per gli studenti in Erasmus in Italia che vi prenderanno parte sia per la città".

I paesi partecipanti

I partecipanti italiani saranno 83, a cui si aggiungono 348 europei, 25 asiatici, 4 africani e 25 americani. Lunga la lista delle nazioni d'appartenenza: Afghanistan, Albania, Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Cuba, Repubblica Ceca, Olanda, Ecuador, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guatemala, Ungheria, India, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Macedonia, Malesia, Messico, Marocco, Norvegia, Palestina, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Thailandia, Turchia, Ucraina, Usa e Zimbabwe.