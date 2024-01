Il primo digital ambassador delle Olimpiadi Milano-Cortina è il cane Chico

Il cane Chico, l'incrocio tra un maltese e un barboncino con oltre 700mila followers su Instagram, sarà tra i 'digital ambassador' delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Lo si è saputo lunedì. Al momento è il primo 'nome' a essere rivelato, ma sarà affiancato da altri.

Il suo obiettivo sarà quello di coinvolgere, con contenuti creativi a tema olimpico, sullo sfondo dei territori in cui si svolgeranno i giochi. Noto per la passione per sport e natura, Chico è stato evidentemente scelto perché i suoi contenuti sono molto affini sia alla natura lombarda sia allo sport.

È già online il primo contenuto: l'arrivo del quadrupede a Cortina d'Ampezzo per una gara di curling e per un test di cultura generale sulle Olimpiadi invernali.