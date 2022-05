Hockey Arena all'ex Palasharp, vince Forumnet: assegnato il palazzetto per 31 anni

L'ex Palasharp di via Sant'Elia, a Lampugnano, è stato assegnato a Forumnet, la società proprietaria del Forum di Assago, del Teatro Repower sempre ad Assago e del Palazzo dello Sport di Roma. Si occuperà della riqualificazione e della gestione per i prossimi trentun anni con la formula del parternariato pubblico-privato. Forumnet ha sconfitto l'offerta di Ticketone e Mca Events, che però potranno esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni perché promotrici della manifestazione d'interesse sull'ex palazzetto.

Nell'area sorgerà la Milano Hockey Arena: ospiterà le gare di hockey femminile valide per le Olimpiadi invernali del 2026, . Avrà una capienza di 8.200 posti per gli eventi sportivi (basket, volley, tennis, ciclismo indoor, equitazione, scherma, danza sportiva e sport invernali su ghiaccio) e di 9.700 posti per il pubblico spettacolo.

La tensostruttura è stata eretta nel 1986 su iniziativa della famiglia Togni per ospitare gli eventi sportivi, anzitutto il basket, dopo il crollo del tetto del Palazzo dello Sport di San Siro a causa di una violenta nevicata avvenuta l'anno precedente. Inizialmente si chiamava PalaTrussardi e ha cambiato diversi nomi a seconda degli sponsor che l'hanno finanziata.

"Questa è una buona notizia, per la città di Milano e per i giochi olimpici invernali che ospiteremo. Ora attendiamo che trascorrano i tempi tecnici per l'aggiudicazione definitiva e avviare così l'iter che porterà alla riqualificazione e trasformazione dell'ex Palasharp nella Milano Hockey Arena di Milano Cortina 2026": così Martina Riva, assessora allo sport del comune di Milano.

Palasharp, i dettagli dell'offerta

La riqualificazione ha un costo di tredici milioni e 349 mila euro, oltre a 700 mila euro per acquistare le attrezzature. Forumnet ha offerto un canone di 50 mila euro per i primi cinque anni e di 400 mila euro per i successivi, ovvero un rialzo del 500 per cento sulla base della gara; Ticketone e Mca hanno inveve rialzato del 35 per cento. Più elevato anche l'extra sul margine operativo lordo per Forumnet: 80 per cento di extra contro il 70 per cento di Ticketone e Mca. L'avvio dei lavori, secondo l'ultimo cronoprogramma disponibile, dovrebbe avvenire nell'autunno del 2022. La parte metallica della struttura verrà riutilizzata mentre l'ingresso sarà posizionato vicino alla stazione della metropolitana. Il palazzetto sarà dotato di pannelli solari, del collegamento al teleriscaldamento e di interventi di abbattimento acustico.