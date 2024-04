Non tutte le opere per le Olimpiadi saranno terminate entro il 2026

Saranno terminati in tempo per le gare gli impianti sportivi per le olimpiadi invernali di Milano Cortina. “Si è recuperato moltissimo e giorno dopo giorno le cose si avvicinano verso l'obiettivo”, ha puntualizzato il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando con i giornalisti a un evento allo stadio Meazza organizazto dal Foglio. "Non c'è un'opera che oggi ci preoccupa in modo particolare”, ha precisato.

Diverso invece il discorso per le infrastrutture stradali. Su questo "mi sembra che l'accelerazione sia fortissima, non è il mio mestiere, ma raccontare che tutte le opere del Dpcm saranno pronte per le Olimpiadi secondo me non è serio - ha detto -. Penso che qualcuna sarà pronta e altre no. Ma non vedo il problema, alcune sono sinergiche e non imprescindibili”, ha spiegato il presidente del Coni.

"Credo che si siano riusciti a superare i grossi problemi, abbiamo iniziato il rettilineo finale ben messi, abbiamo la possibilità di concludere tutti i lavori e li concluderemo, abbiamo rimesso in linea tutto quello che c'era da fare”, ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana. I lavori, ha confermato ancora il governatore "sono ben indirizzati possiamo guardare con moderato ottimismo, perché non bisogna mai esserlo eccessivamente, a questo grande evento". E anche per la pista di bob a Cortina, ha detto Fontana, rispondendo a una domanda a margine dell'evento "mi sembra che le cose anche lì stiano andando secondo quelli che erano i programmi. Anche perché una prima scadenza mi sembra sia giugno comunque per ora mi sembra che si stia andando nel rispetto dei tempi previsti"