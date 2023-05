Iniziano a giugno i lavori della pista di pattinaggio a Rho-Fiera per le Olimpiadi

Partiranno nell'estate del 2023 i lavori per realizzare la pista di pattinaggio di velocità a Rho-Fiera, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Lo ha spiegato a Palazzo Marino, durante una seduta di commissione, Oscar Cassa, responsabile area tecnica di Fondazione Fiera. L'anello sarà di 400 metri, contenuto all'interno di un edificio per il quale verranno uniti i padiglioni 13 e 15. "Il lavoro più importante - ha detto Cassa - sarà l'eliminazione del muro taglia fuoco e di una serie di pilastri che non erano ben visti soprattutto per le riprese televisive".

Tra giugno e settembre saranno realizzate le fondazioni dei pilastri. Tra l'inverno del 2023 e l'estate del 2024 verranno realizzate le travi. Il costo totale dei lavori sarà tra 10 e 15 milioni di euro, interamente sostenuto da Fondazione Fiera. La struttura potrà poi essere usata anche per altri eventi sportivi come il tennis, nonché per concerti e congressi, con 12mila posti di capienza, mentre la pista di ghiaccio avrà 6.500 posti a sedere.

E un occhio va anche al risparmio energetico. Il consumo di elettricità sarà ridotto grazie all'impianto fotovoltaico, che verrà portato a 12 megawatt e poi a un picco di 15. "Per le Olimpiadi", ha spiegato Cassa, "tutto sarà alimentato con il fotovoltaico e poi c'è il teleriscaldamento, quindi è un complesso green".

Dal Trentino a Milano

Ad aprile 2023 si è deciso che la pista di pattinaggio di velocità per le Olimpiadi sarebbe stata realizzata a Milano. Inizialmente l'impianto sarebbe dovuto sorgere a Baselga del Piné in provincia di Trento. Il progetto era però stato abbandonato perché i costi stimati erano lievitati: dai 50 milioni iniziali le stime avevano raggiunto quota 70-75 milioni.

Così era circolata l'idea di trasferire le competizioni all'Oval di Torino, sede delle gare di pattinaggio dei giochi olimpici del 2006, ma l'ipotesi della Fiera è risultata decisamente più vincente. Soprattutto sotto il punto di vista economico. L'impianto in Fiera sarà finanziato interamente da capitali privati, ma non è il solo punto forte: c'è il vantaggio della continuità territoriale che contribuirà a un abbattimento dei costi operativi.